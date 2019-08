Apple regalerà degli iPhone con il jailbreak agli hacker per aumentare la sicurezza di iOS

Timidi segnali di apertura dal fronte Apple per quanto riguarda la sicurezza. Nel corso della conferenza di sicurezza di Black Hat tenuta a Las Vegas, la casa della Mela ha annunciato l'intenzione di regalare ai ricercatori di sicurezza, alcuni iPhone speciali che renderanno più facile la scoperta di bug a livello hardware e software.

Gli iPhone verranno consegnati agli hacker che partecipano al programma di bug bounty della società americana, che ha portato alla scoperta di varie falle nei prodotti Apple in cambio di premi a denaro che hanno raggiunto anche i 200 mila Dollari.

Gli smartphone saranno dei "dispositivi di sviluppo", che fondamentalmente saranno simili a quelli su cui viene eseguito il jailbreak. Ad esempio, i ricercatori saranno in grado di accedere a parti del sistema operativo non visibili sugli iPhone in commercio. I ricercatori potranno arrestare il processore ed ispezionare la memoria per rilevare eventuali vulnerabilità. Questo potrebbe consentire loro di vedere cosa succede a livello di codice quando si tenta un attacco al codice in iOS.

Tali iPhone però saranno differenti rispetto a quelli in possesso dello staff interno di Apple: si tratterà di versioni "lite", senza il livello di apertura di cui godono i dipendenti del team di sicurezza apple. E' infatti improbabile che Apple lasci agli hacker la possibilità di decifrare il firmware dell'iPhone.

Si tratta comunque di un'apertura importante da parte di Apple, che potrebbe portare a dei benefici notevoli in fase di utilizzo quotidiano.