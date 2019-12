Apple dà il via ai regali di Natale 2019: una sorpresa gratis al giorno per tutti!

Oggi è la vigilia di Natale ed Apple ha annunciato quali sono i regali destinati ai suoi utenti, lanciando un'interessante iniziativa che andrà avanti per diversi giorni. Gli omaggi sono già partiti!

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Apple, la società di Cupertino ha deciso di regalare a tutti, per la giornata di oggi 24 dicembre 2019, l'applicazione Canva - Graphics & Text Design. Apple descrive il software in questo modo: "è un'app che mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per realizzare una storia da pubblicare sui social network, un biglietto di auguri, un curriculum e tanto altro ancora. Grazie al suo enorme catalogo di modelli pronti all'uso e alla sua semplicità d'utilizzo, in breve tempo riuscirai a raggiungere nuove vette creative".

L'azienda di Cupertino ha anche avviato degli sconti relativi alle microtransazioni del gioco Looney Tunes Il Mondo del Caos, rendendo scaricabile anche quest'ultimo in modo gratuito. Se siete interessati all'iniziativa, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Apple ci tiene inoltre a far sapere che gli omaggi andranno avanti fino al 29 dicembre 2019. Ogni giorno gli utenti troveranno una nuova sorpresa all'interno dell'App Store. Basta visitare quotidianamente lo store digitale della società di Cupertino per scoprire i regali.