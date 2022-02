Apple è la regina del mercato smartphone: analisti confermano successo globale a fine 2021

Se in Italia Xiaomi ha superato Apple sul mercato smartphone confermandosi come secondo produttore nella classifica complessiva nazionale con una quota di mercato del 25%, su scala globale la Mela risulta essere il marchio numero uno del mondo smartphone a fine 2021, complice la crescita nell’ultimo trimestre.

A confermare questo importante risultato per la società di Cupertino guidata da Tim Cook sono stati gli esperti di Strategy Analytics con un nuovo report. Quest’ultimo ha confermato che, nel quarto trimestre dell’anno da poco conclusosi, Apple ha raggiunto un totale di 80,1 milioni di unità spedite per una quota di mercato del 22%, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2020 ma importanti per la conferma della crescita annuale dell’11,1% per una quota di mercato effettiva del 16,8%.

Osservando i dati globali per l’intero anno, però, Samsung resta al primo posto con 272 milioni di smartphone venduti e una quota di mercato del 20%. Apple, d’altro canto, ha registrato spedizioni per 228,4 milioni di unità. Xiaomi si trova al terzo posto con 190,3 milioni di unità e quota globale del 14% con una crescita notevole del 30,6%, la più alta tra i brand principali. Degni di nota sono anche OPPO con una crescita del 22,7% e vivo che cresce del 17%, complice la spartizione dei clienti Huawei convertitisi ad altri brand del Dragone.

Al sesto posto, segnala Strategy Analytics, si colloca Honor, brand ex-Huawei che in Cina è cresciuto del 253,4% e si trova ora nella condizione del primo marchio cinese sul mercato domestico dopo il sorpasso della stessa vivo. Concludono la Top 10 globale, in ordine, Realme, Lenovo-Motorola, Huawei e Transsion, marchio presente solamente nel mercato del Dragone.