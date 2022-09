Apple regina degli smartphone di fascia alta, grazie ad iPhone 14 Pro: le previsioni

Apple potrebbe diventare la “regina” nel mercato degli smartphone di fascia alta grazie alle forti vendite dei modelli Pro della lineup iPhone 14. E’ questa la previsione del DigiTimes, secondo cui in questo comparto il colosso di Cupertino potrebbe raggiungere una quota di mercato del 60%.

Il popolare giornale afferma che finora quest’anno la quota di mercato di Apple per i telefoni di fascia alta con prezzi superiori ai 500 Dollari è stata del 55% nella bassa stagione ed il 60% in alta stagione. Tuttavia, qualora gli iPhone 14 Pro dovessero mantenere lo slancio attuale, i telefoni con la Mela morsicata potrebbero arrivare a detenere una quota del 60% nel segmento high-end.

E’ per tale ragione che, secondo alcune analisi, Apple ha chiesto al suo principale assemblatore di iPhone Foxconn di switchare la produzione da iPhone 14 ai modelli Pro, per soddisfare la forte domanda. Tuttavia, il DigiTimes riferisce che i produttori che forniscono le componenti per la produzione di iPhone 14 non hanno ricevuto tagli per gli ordini di alcun modello.

Alcune indicazioni emerse negli scorsi giorni parlavano anche di un aumento della produzione di iPhone 14 Pro, ma chiaramente almeno allo stato attuale è impossibile capire quale sia la domanda effettiva.

Nel frattempo, quest’oggi è emerso il clone di iPhone 14 Pro Max che cost solo 72 Dollari.