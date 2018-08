Apple registra una crescita timida per le vendite di iPhone, ma aumenta il prezzo medio

Trimestrale anche per Apple. La compagnia di Tim Cook, la scorsa notte ha annunciato la relazione trimestrale per i secondi tre mesi del 2018, nel corso del quale ha riportato una crescita inferiore all'1% in termini di vendite di iPhone, a 41,3 milioni di Dollari.

Nonostante ciò, però, le entrate attribuite al dispositivo sono cresciute del 20 per cento su base annua a 29,91 miliardi di Dollari. Ciò è dovuto ad un aumento del 20 per cento del prezzo medio di vendita dell'iPhone, a 724 Dollari, al di sopra delle stime degli analisti che lo portavano a 693 Dollari.

Nello specifico, il fatturato di Apple per il trimestre è stato di 53,3 miliardi di Dollari, il che supera in maniera importante la previsione di 1 miliardo di Dollari. I risultati trimestrali, pongono gli ultimi tre mesi al terzo posto nella storia della compagnia.

Per il quarto trimestre fiscale dell'anno, le entrate sono tra 60 e 62 miliardi di Dollari, con una crescita tra il 16 ed il 19 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le previsioni così alte suggeriscono che Apple ripone molta fiducia nei prossimi dispositivi che, con ogni probabilità, presenterà il prossimo autunno.

Voci di corridoio, infatti, parlano di una Apple pronta a presentare tre nuovi iPhone, la nuova generazione di iPad ed un Apple Watch ridisegnato.

Sono diminuite invece le vendite dei Mac, ma in questo comparto ancora non risultano a bilancio i nuovi modelli presentati qualche settimana fa.

Tra le divisioni che generano gli introiti maggiori figura ancora il dipartimento servizi (che include Apple Music, iCloud ed Apple Care) che ha riportato un aumento del fatturato del 31 per cento a 9,55 miliardi di Dollari.

La capitalizzazione di mercato di Apple, a seguito degli annunci di ieri è di 935 miliardi di Dollari, con il titolo che ha riportato un aumento del 7 per cento, avvicinando Apple all'obiettivo di diventare la prima azienda da un trilione di Dollari.