Apple, registrato il marchio xrOS: sarà il sistema operativo del visore?

Mentre sembra praticamente certo il lancio di Apple AR alla WWDC 2023, dal web giunge la notizia che il colosso di Cupertino ha già provveduto a registrare il marchio xrOS, che probabilmente si riferirà al sistema operativo su cui si baserà il visore per la realtà aumentata e virtuale.

Le prime indiscrezioni sul sistema operativo xrOS erano emerse già lo scorso dicembre, e sulla base di quanto trapelato fino ad ora sarà un OS in grado di far girare la maggior parte delle applicazioni presenti su iPad, che però sfoggeranno una nuova veste grafica per adattarsi al meglio alle esperienze di realtà virtuale. Sono attese delle nuove versioni di Mappe e Messaggi, ma è chiaro che il fulcro sarà rappresentato da un nuovo kit di sviluppo che probabilmente sarà presentato a porte chiuse durante la WWDC 2023 e che permetterà agli sviluppatori di tutto il mondo di portare sul visore le loro esperienze.

Per quanto concerne il comparto hardware del visore, invece, Reality Pro dovrebbe avere un prezzo di circa 3000 Dollari, e dovrebbe basarsi su chip Apple Silicon con processore al pari con le prestazioni offerte dall’M2, accompagnato da 16GB di RAM e batteria con circa due ore di autonomia. Previsto anche un connettore MagSafe proprietario per la ricarica, ma non è da escludere un pacco batteria da indossare durante la ricarica.