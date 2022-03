Apple rende iPhone SE 3 più 'green': verrà realizzato in alluminio carbon-free

Apple da diverso tempo sta rendendo noto agli investitori e consumatori come il suo futuro sia destinato a diventare sempre più ecosostenibile, dalla produzione alla vendita e spedizione di iPhone, iPad e altri suoi prodotti. In particolare, iPhone SE 3 da oggi verrà prodotto con alluminio “carbon-free”.

L’annuncio da parte del gigante statunitense guidato da Tim Cook è giunto oggi, 24 marzo 2022, tramite la newsroom dell’azienda, da cui leggiamo: “Gli investimenti dei 4,7 miliardi di dollari di Apple in Green Bond hanno contribuito a far ripartire lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione e riciclaggio a basse emissioni di carbonio. Apple ha emesso tre Green Bond dal 2016, con progetti che mostrano come gli investimenti possono ridurre le emissioni globali e portare energia pulita alle comunità di tutto il mondo”.

Come parte di questo sforzo, Apple si affiderà al partner Elysis per utilizzare alluminio prodotto senza emissioni dirette di carbonio (dunque effettivamente carbon-free, anche se sarebbe meglio utilizzare il termine “low-carbon”) nel processo di produzione dell’ultimo iPhone SE 3 ufficializzato a inizio marzo 2022.

Come affermato da Lisa Jackson, vicepresidente per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali di Apple, “Apple si impegna a lasciare il pianeta meglio di come l'abbiamo trovato, e i Green Bond sono uno strumento chiave per portare avanti i nostri sforzi ambientali. I nostri investimenti stanno portando avanti le tecnologie rivoluzionarie necessarie per ridurre l'impronta di carbonio dei materiali che utilizziamo, anche mentre passiamo all’utilizzo esclusivo di materiali riciclabili e rinnovabili nei nostri prodotti per preservare le risorse limitate della terra”.

La società ricorda, dunque, che lo stesso materiale è stato utilizzato sul MacBook Pro da 16 pollici lanciato nel 2019, e che gli ultimi iPad, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini e lo smartwatch Apple Watch sono realizzati con alluminio riciclato al 100%.

Una svolta “green” si è vista anche con Samsung: lo smartphone Galaxy S22 Ultra è realizzato con vecchie reti da pesca.