Apple: un report fa luce sui prossimi Mac, chip M2 e M3 in arrivo a breve?

Sono passate poche settimane dall'annuncio dei Macbook Pro con chipset M1 Pro e M1 Max, ma già si parla dei piani dei Apple per il 2022. In particolare, l'azienda avrebbe già finalizzato la seconda generazione di chip proprietari, nota come M2, mentre i chip M3 sarebbero in una fase precoce di ricerca e utilizzeranno i chip a 3 nanometri di TSMC.

Secondo un report di The Information rilanciato da Ars Technica, infatti, la serie di chip Apple M2 sarà una versione aggiornata della linea M1, attualmente utilizzata sui Macbook Pro 2021 e sui Macbook Air 2020. Si tratterà dunque ancora di chip a 5 nanometri, che con ogni probabilità verranno implementati già a partire dal Macbook Air 2022 e dai prossimi iPad.

Al contrario, il Macbook Pro 2022 avrà un chip M2 diverso, noto come "Rhodes", che potrebbe corrispondere ad una versione aggiornata degli attuali chip M1 Pro e M1 Max. Anche in questo caso, il chip sarebbe già pronto per entrare in produzione, dunque potremmo aspettarci di vederlo su dei nuovi modelli di Macbook Pro già dal prossimo anno.

Inoltre, il report suggerisce l'esistenza un altro Mac, che dovrebbe completare la linea di dispositivi con chipset M1: si tratterebbe del prossimo Mac Pro, che sarà basato su una revisione della tecnologia M1 Max, con nome in codice Jade.

Tutti questi dispositivi dovrebbero essere in uscita tra il 2022 e i primi mesi del 2023, ma Apple sta già lavorando ai chip M3 con codename Lobos, Ibiza e Palma. Ibiza dovrebbe essere destinata ai Mac di fascia bassa, cioè ai Macbook Air e agli iMac, mentre Lobos e Palma potrebbero essere le versioni di terza generazione dei chipset M1 Pro e M1 Max, e potrebbero essere impiegati sui Macbook Pro e Mac Pro in uscita tra il 2023 e il 2025.

Secondo il report, dunque, Apple avrebbe programmato le uscite dei propri Mac per diversi anni, e l'azienda considererebbe il passaggio dalla serie M1 alla serie M2 come un aggiornamento minore, con un più deciso balzo in avanti tra i chip M2 e i chip M3. Il "salto", inoltre, potrebbe verificarsi in concomitanza con l'adozione dei primi display OLED sui Macbook, che dovrebbe avvenire tra il 2023 e il 2024.