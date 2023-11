Apple ha quasi reso Apple Watch compatibile con Android, ma poi ha cambiato idea

In un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, si legge che Apple ha considerato l’idea di rendere Apple Watch compatibile con Android, salvo poi cambiare idea e mettere (definitivamente?) da parte il progetto.

Il progetto era internamente noto con il nome “Fennel” e sarebbe stato messo da parte proprio nelle fasi finali dello sviluppo. Una fonte a Bloomberg ha spiegato che “gli ingegneri Apple sono stati profondamente impegnati nel rendere lo smartwatch e l’app Salute compatibile con i dispositivi Android”, salvo poi tornare sui loro passi. Le ragioni specifiche non sono note, ma non è da escludere che la decisione sia stata presa in quanto iPhone aiuta le vendite di Apple Watch e viceversa, sebbene in molti siano ancora convinti che si tratti di una feature da portare prima o poi.

Nello stesso rapporto si legge anche delle novità in arrivo su Apple Watch Series 10 che dovrebbe essere presentato nel 2024. A quanto pare, Apple sarebbe vicina ad implementare un sistema di misurazione della pressione (che non avverrà in forma numerica ma sarà in grado di inviare solo notifiche in caso di ipertensione) e di rilevare l’apnea notturna.

Cosa ne pensate di questo rapporto? Secondo voi una compatibilità di Apple Watch con Android avrebbe reso lo smartwatch Apple più appetibile?