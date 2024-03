Apple ribadisce: sideloading pericoloso su iOS, fate attenzione!

Dal 4 marzo, Apple dovrà aprire iOS al sideloading per volere dell'Unione Europea e del suo Digital Markets Act. Sono però già diversi mesi che il colosso di Cupertino enfatizza i rischi del sideloading delle app su iOS per i propri utenti: ora, l'azienda ha addirittura rilasciato un lungo paper che approfondisce la questione.

Il documento, lungo ben 32 pagine e intitolato "Misure per renderci confermi al Digital Markets Act", presenta un'approfondita spiegazione del sideloading delle app su iOS 17.4 e sui rischi che questa procedura comporta per gli utenti. Il documento è destinato principalmente agli sviluppatori, ma al suo interno vi sono diversi spunti interessanti anche per chiunque possieda un dispositivo iOS.

Per esempio, Apple spiega che le app lanciate sui marketplace alternativi non sono soggette agli stessi processi di revisione di quelli adottati sull'App Store di Cupertino. Ciò significa che i software presenti sugli store di terze parti hanno un rischio maggiore di rivelarsi dei malware o delle truffe, anche se dobbiamo riportare che nemmeno i sistemi di Apple sono perfetti: in passato, infatti, è successo più volte che Apple si lasciasse sfuggire dei malware sul suo App Store, benché in un numero limitatissimo di casi.

In ogni caso, l'azienda ha confermato che introdurrà dei sistemi di autenticazione per le app che riguarderanno anche i software distribuiti tramite marketplace terzi e che dovrebbero in qualche modo prevenire la diffusione di truffe e malware sugli iPhone degli utenti. Questi sistemi saranno in parte umani e in parte eseguiti automaticamente, mentre gli sviluppatori dovranno spiegare approfonditamente i motivi dietro alle richieste di accesso ad alcune feature "sensibili" dello smartphone, come il microfono, la fotocamera e il Face ID.

Tuttavia, i sistemi di autenticazione di Apple non guarderanno direttamente al contenuto delle app: ciò significa che sui marketplace alternativi potrebbero proliferare software dai contenuti controversi, legati per esempio ai contenuti per adulti, alle droghe e a proprietà intellettuali protette da copyright e utilizzate illegalmente. In questo caso, saranno i singoli app store a decidere se implementare delle linee guida per gli sviluppatori o se lasciare loro totale libertà.