Apple: la richiesta di iPhone X è andata oltre ogni aspettativa

, in una recente dichiarazione, ha riferito che la richiesta diè andata oltre ogni aspettativa, non sono state però condivise le cifre esatte. Ora l’azienda sta lavorando per aumentare quanto prima la disponibilità.

Non sono passate molte ore dall'apertura dei preordini e ora un portavoce dell’azienda riferisce: "Siamo entusiasti dei preordini di iPhone X. Da quanto possiamo vedere dalla prima risposta degli utenti, stiamo superando qualsiasi record. Continueremo a lavorare per riuscire ad avere iPhone X a sufficienza per tutti gli utenti che ne desiderano uno. Continueremo ad accettare ordini online. L’iPhone X sarà disponibile anche nei negozi a partire dal 3 Novembre alle 8:00, oltre che nei negozi operatore e gli Apple Premium Reseller."

Vi ricordiamo che le scorte di iPhone X si sono esaurite in pochi minuti e che ora l’attesa è di 5-6 settimane per chi effettua il preordine. L'unica possibilità rimasta per mettere le mani sul nuovo melafonino il 3 novembre, è quella di mettersi in fila davanti agli Apple Store. Il numero degli utenti che trascorrerà la notte in coda sarà però sicuramente inferiore alle scorte disponibili.