Apple riconosce problemi audio Studio Display, ma quando arriverà la soluzione?

Lo Studio Display presentato da Apple lo scorso marzo si sta rivelando un prodotto alquanto problematico non solo agli occhi degli utenti, ma anche per la stessa Mela. Sempre più possessori, infatti, si stanno lamentando di problemi con gli altoparlanti Studio Display, riconosciuti poi dalla società ma ancora senza una soluzione definitiva.

Come riportato da 9to5Mac, tra alcuni blog del settore e le pagine ufficiali del supporto Apple sono aumentate gradualmente le segnalazioni relative all’interruzione del feed audio dello Studio Display: “Nell'ultimo mese, gli altoparlanti del mio Studio Display danno problemi. Ogni volta che inizio a riprodurre musica (o qualsiasi altro audio), funziona per alcuni secondi e poi si interrompe, l’audio diventa instabile e si blocca completamente”, conferma un utente.

Ovviamente in poco tempo è partita una caccia alla soluzione nei forum, ma ogni sforzo sembra vano: l’unico rimedio, nemmeno definitivo, consiste nello scollegare lo Studio Display dall’alimentazione per almeno un minuto intero e poi ricollegarlo, dato che lo schermo non ha un pulsante di alimentazione o un’opzione di riavvio lato software; persino il classico “spegnere e riaccendere” è complesso e snervante, nonostante sia una soluzione concreta.

Apple ha comunque confermato che si tratta di un problema software e non hardware, e questa è già una ottima notizia: coloro che sono in possesso dello Studio Display non dovranno fare altro che attendere l’aggiornamento…ma quando arriverà? Considerato che alcune segnalazioni risalgono ancora ad aprile 2022 e il problema è stato riconosciuto ufficialmente a inizio agosto, probabilmente sarà necessario aspettare qualche mese.

