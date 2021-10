Apple, ricorso contro la decisione di cambiare i termini dell'App Store?

Di recente abbiamo provato a fare chiarezza sull'epilogo della battaglia tra Apple ed Epic, il cui esito avrebbe imposto al colosso di Cupertino di smussare le politiche sui pagamenti in-app per le applicazioni presenti sull'App Store.

A quanto pare, la stessa Apple avrebbe però intenzione di appellarsi alla decisione del tribunale, la quale prevede che l'azienda permetta agli sviluppatori di inserire informative e collegamenti per il pagamento all'esterno della piattaforma, in modo da poter evitare il pagamento delle commissioni.

A questo proposito, la corte avrebbe chiesto a Apple di rendere esecutive queste modifiche ai termini dell'App Store entro dicembre ma, in sede di ricorso, la compagnia ha chiesto al tribunale di sospendere temporaneamente la questione.

A tal proposito, si legge che "Apple chiede alla Corte di sospendere i requisiti della sua ingiunzione fino a quando non siano stati risolti i ricorsi presentati sia da Epic che da Apple. L'azienda comprende e rispetta le preoccupazioni della Corte in merito alle comunicazioni tra sviluppatori e consumatori. Apple sta lavorando con attenzione su molti problemi complessi in un panorama globale, cercando di migliorare il flusso di informazioni proteggendo sia il funzionamento efficiente dell'App Store che la sicurezza e la privacy dei clienti Apple. Trovare il giusto equilibrio potrebbe risolvere le preoccupazioni della Corte rendendo superflua l'ingiunzione (e forse anche lo stesso ricorso di Apple)".

Quello che Apple starebbe cercando di ottenere al momento potrebbe dunque essere il tempo necessario per riuscire ad apportare modifiche oculate, in modo da non minare l'attuale equilibrio presente sulla piattaforma e quindi la qualità del servizio.

