Apple farà ricorso contro il Digital Markets Act dell'UE: niente sideloading su iOS?

L'approvazione di Digital Markets Act e Digital Services Act da parte dell'UE, avvenuta durante l'estate, è stata un duro colpo per molte Big Tech, tra cui Google, Meta, Amazon e Apple. La Mela Morsicata, forse, è stata l'azienda più colpita di tutte: non stupisce dunque che Apple si stia appellando contro DMA e DSA presso le istituzioni europee.

La notizia è stata riportata da Bloomberg, che spiega che la compagnia di Cupertino avrebbe fatto ricorso contro l'inclusione di iMessage e App Store nella lista di servizi gatekeeper stilata nel DMA. Questa lista comprende tutti i prodotti e i servizi che, secondo i legislatori europei, precluderebbero una competizione piena nel mercato, trattenendo a sé i propri utenti e impedendo a nuove aziende di entrare nei rispettivi settori (che in questo caso sono quello delle vendite di app su iPhone e quello della messaggistica istantanea).

Negli scorsi giorni, vi abbiamo già riportato che Google ha fatto pressioni sull'UE per l'"apertura" di iMessage da parte di Apple allo standard RCS, che consentirebbe agli smartphone Android e a quelli iOS di comunicare via messaggio sfruttando anche le funzionalità di messaggistica arricchite. Parallelamente, entro marzo Apple dovrà "aprire" l'App Store, permettendo alle altre aziende di creare i propri marketplace di app su iOS o garantendo il sideloading delle app sul suo sistema operativo per smartphone. Resta poi aperta la questione degli acquisti in-app, che secondo i legislatori europei non dovranno per forza di cose passare per i sistemi della Mela Morsicata.

Secondo Bloomberg, comunque, Apple dirà che iMessage non è abbastanza grande in Europa per rientrare nella lista dei gatekeeper, nella quale figurano app del calibro di Whatsapp, Instagram e Facebook Messenger, i cui servizi di messaggistica hanno un numero sterminato di utenti su ogni sistema operativo. In parallelo, l'azienda vorrebbe anche imporre ai legislatori europei di spiegare meglio quali passi dovrà compiere per adeguare l'App Store al DMA, considerando la legislazione europea ancora troppo vaga.

Al momento, comunque, Bloomberg ha aggiunto che la richiesta di appello di Apple non è ancora stata formalizzata, ma lo sarà entro il 16 novembre, quando l'UE smetterà di accettare i ricorsi contro il DMA da parte delle compagnie interessate. Intanto, però, sembra che Cupertino si stia già preparando ad implementare il sideloading su iOS 17 e a supportare le app scaricate da marketplace di terze parti.