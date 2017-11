Apple ridimensiona il team che si occupa della tecnologia Micro Led

Secondo quanto riferito da, Apple avrebbe ridimensionato il proprio team di ricerca e sviluppo di Longtan in Taiwan che che si occupa delle nuove tecnologie per display Micro LED.

Secondo la fonte, Apple avrebbe preso questa decisione a seguito dei lenti progressi raggiunti fino ad oggi da parte dei fornitori che dovrebbero realizzare i pannelli Micro LED. Secondo questi sarebbe necessario più tempo per garantire una produzione in massa di display che sfruttano tale tecnologia. Per questo motivo l’azienda di Cupertino avrebbe deciso di ridimensionare il team. Questo non significa però che l’azienda abbia abbandonato l’idea di sviluppare un pannello a Micro LED per i futuri dispositivi. I pannelli Micro LED hanno il vantaggio di offrire un’alta risoluzione delle immagini, un’elevata luminosità e una risposta rapida, con un minore consumo della batteria.

Questi pannelli infatti consumano il 90% in meno di potenza rispetto ai display LCD e il 50% in meno rispetto agli schermi OLED.