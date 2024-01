Apple ridisegna gli iPad: la selfie-camera si sposta, in arrivo il Face ID

Ormai gli iPad Pro OLED sono in produzione e il loro lancio potrebbe avvenire nel corso della primavera. Un annuncio dei nuovi tablet di Cupertino sembra scontato, specie dopo che il 2023 non ha riservato alcun nuovo iPad al pubblico. Ma cosa distinguerà i nuovi iPad Pro da quelli di scorsa generazione?

Stando a quanto spiega il giornalista di Macrumors Steve Moser, i nuovi iPad Pro avranno una selfie-camera sul lato lungo del tablet, anziché su quello più corto. La selfie-camera sarà dunque orientata in orizzontale, anziché in verticale. E, ovviamente, sarà pienamente compatibile con il Face ID. I riferimenti a questa novità sono stati reperiti nel codice della prima beta di iOS 17.4, pubblicata solo pochi giorni fa per gli sviluppatori. Nello specifico, una linea di codice dichiara esplicitamente che "durante il setup del Face ID, l'iPad deve essere posizionato in orizzontale con la fotocamera al di sopra dello schermo".

Al momento, l'unico iPad con una selfie-camera orientata in orizzontale è l'iPad di decima generazione del 2022. Con l'estensione alla linea Pro di questa novità di design - peraltro molto richiesta dai fan e che dovrebbe anche ridurre le dimensioni dei bordi dei tablet di Cupertino - è possibile che Apple stia cercando di rendere le fotocamere selfie con orientamento landscape lo standard per tutti gli iPad: ciò significa che tale redesign potrebbe presto debuttare anche sugli iPad Air.

Al contempo, pare che i prossimi iPad Air avranno anche il Face ID, oltre ad una selfie-camera riposizionata sul lato lungo. Al momento, infatti, il supporto per il Face ID esiste solo su iPhone e iPad Pro, ma già da anni si parla di una sua possibile estensione ad iPad Air e iPad Mini. È dunque possibile che il 2024 sia effettivamente l'anno del cambiamento sotto questo punto di vista, con fotocamere frontali riposizionate, migliorate e persino compatibili con il Face ID su tutta la gamma dei tablet di Cupertino.