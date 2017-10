Apple: ridotta la precisione di Face ID a causa dei problemi di produzione?

Nelle ultime settimane abbiamo più volte parlato su queste pagine dei problemi di produzione dell’, il nuovo smartphone diche arriverà nei negozi tra poco più di una settimana. Problemi di produzione che, rapporti alla mano, sarebbero da imputare al sistema di fotocamera, che gestisce il

Una nuova indiscrezione pubblicare da Bloomberg sostiene che Apple avrebbe superato tali problemi dicendo ai propri fornitori di ridurre tranquillamente la precisione del sistema di riconoscimento facciale.

Il sistema, infatti si è rivelato molto complesso da produrre, dal momento che include anche in un proiettore di punti, un sistema di illuminazione ed una macchina fotografica ad infrarossi, che è in grado di rilevare la presenza di un volto. Il proiettore, infatti, crea 30.000 punti virtuali sul viso, che servono per identificare il proprietario e sbloccare il cellulare.

Come riferisce Bloomberg, i problemi produttivi sarebbero stati amplificati dal fatto che uno dei partner scelti inizialmente, California Finisar, non sarebbe riuscito a soddisfare gli standard di Apple per la produzione del laser, il che ha costretto la compagnia di Cupertino a fare affidamento su un numero minore di fornitori rispetto a quanto previsto inizialmente.

Ad aggravare ulteriormente i problemi, ci si è messa la fragilità dei componenti. Ad un certo punto, riferisce la famosa agenzia di stampa, solo il 20% dei proiettori prodotti da LG Innotek e Sharp erano considerati utilizzabili, secondo quanto riportato da una fonte vicina alla compagnia.

Da qui la decisione di Apple di ridurre la precisione del sistema, ma almeno al momento non sono note le nuove specifiche.

Un documento trapelato però riferisce che, comunque, nonostante questo declassamento il Face ID sarà molto più preciso e sicuro rispetto al Touch ID, ma a questo punto sarà estremamente interessante capire come inciderà questa decisione della Mela sull'utilizzo quotidiano.