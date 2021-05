Apple riduce le dimensioni del FaceID: iPhone 13 avrà il notch più piccolo?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da DigiTimes, Apple intenderebbe utilizzare un chip per il Face ID significativamente più piccolo sugli iPhone ed iPad in arrivo sul mercato da fine anno. Questa notizia non fa altro che confermare quanto emerso in passato: il notch di iPhone 13 potrebbe davvero essere più piccolo.

Il quotidiano riferisce che gli ingegneri del colosso di Cupertino avrebbero scelto di ridurre le dimensioni del die dei chip VCSEL utilizzati nello scanner Face ID per il riconoscimento facciale. In questo modo Apple taglierà i costi di produzione dal momento che sarà possibile produrre più chip su un wafer.

Il nuovo chip VCSEL di Apple consentirebbe agli ingegneri di integrare nuove funzioni, ma non è chiaro se Apple stia ragionando su questo fronte o meno. Non è però da escludere che la modifica possa liberare spazio all'interno dei prodotti.

Si fa sempre più probabile quindi il debutto di un iPhone 13 con notch più piccolo, che per altro si era già mostrato in alcune fotografie pubblicate in rete lo scorso mese. Come sempre però vi invitiamo a prendere con le pinze tali indiscrezioni in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.

iPhone 13 dovrebbe debuttare in autunno, e la presentazione salvo sorprese potrebbe avvenire a settembre.