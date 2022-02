Apple riduce di molto la durata della prova gratuita di un noto servizio, anche in Italia

Dopo aver mostrato a Spotify di avere a disposizione la musica di Neil Young, Apple è tornata al centro dei riflettori per quel che concerne uno dei suoi servizi più popolari. Infatti, la prova gratuita di quest'ultimo è stata ridotta di molto, anche in Italia.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, Apple Music può ora essere messo alla prova gratuitamente per un singolo mese, mentre prima era possibile usufruire di un periodo di prova di ben più lunga durata, ovvero tre mesi. Possiamo confermarvi il fatto che la modifica è valida anche da noi, in quanto sul portale ufficiale italiano di Apple Music si fa già riferimento a un singolo mese (basta premere sul pulsante "Prova gratis" per vedere comparire la novità).

Le prime segnalazioni in merito al cambiamento sono arrivate dal blog giapponese Mac Otakara, ma poi piano piano gli utenti di parecchi Paesi hanno "scoperto" che la prova gratuita di Apple Music è stata ridotta anche dalle loro parti. Per intenderci, si fa riferimento a Stati Uniti d'America, Regno Unito e Australia, quindi non si tratta di certo di una novità legata solamente all'Italia.

In ogni caso, ricordiamo che, al termine della prova gratuita, il costo del servizio è di 9,99 euro al mese. Per il resto, da inizio febbraio 2022 i nuovi clienti avranno meno tempo per comprendere senza spendere alcunché se il servizio fa al caso loro o meno. Tuttavia, c'è da dire che per il momento in Italia sembra rimanere attiva l'iniziativa di MediaWorld per avere 4 mesi gratuiti di Apple Music.