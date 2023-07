Apple rifà il look ad iPhone 15: tra le novità al design spuntano delle nuove colorazioni

Le novità al design di iPhone 15 a quanto pare non abbracceranno esclusivamente la rimozione dello switch laterale permettere lo smartphone in mute. Le ultime indiscrezioni infatti parlano anche della possibile introduzione di una nuova colorazione.

Nella fattispecie, un rapporto pubblicato su Weibo riferisce che l’iPhone 15 Pro potrebbe arrivare nei negozi con una nuova tonalità cremisi o rossa, mentre iPhone 15 ed iPhone 15 Plus potrebbero essere disponibili anche in verde menta.

Interessante notare come la stessa fonte in precedenza avesse previsto il lancio di un iPhone 14 Pro viola intenso che poi è stato soprannominato “Viola scuro”. Inoltre, sempre lo stesso tipster aveva anche previsto che il flash dell’iPhone 14 Pro sarebbe stato progettato in maniera diversa rispetto a quello dei precedenti modelli di iPhone. Proprio questo mix, spinge a ritenere la fonte affidabile.

L’iPhone 15 Pro quindi potrebbe arrivare in una nuova colorazione “cremisi”, e nel post si legge che il colore rosso sarà piuttosto intenso ma leggermente di meno rispetto al viola scuro di iPhone 14 Pro. Per quanto riguarda il verde menta di iPhone 15 ed iPhone 15 Plus, invece, la colorazione dovrebbe essere simile al verde di iPhone 11 ed iPhone 12.

La presentazione di iPhone 15 è prevista in autunno.