Apple rifiuta l'aggiornamento di Spotify: Elon Musk interviene

Al netto della questione del possibile aumento dei prezzi di Spotify, si torna a fare riferimento al servizio di streaming musicale per via di un dibattito legato ad Apple, in cui è intervenuto anche Elon Musk.

Facciamo però un passo indietro: secondo quanto riportato da Business Insider India, MacRumors e The New York Times, nell'arco di un mese Apple ha respinto tre volte un aggiornamento dell'applicazione ufficiale di Spotify. La società di Cupertino ritiene infatti che l'azienda dietro al popolare servizio di streaming musicale stia tentando di "aggirare" le regole legate all'App Store.

Più precisamente, di mezzo ci sono gli audiolibri, nonché le linee guida relative a come le applicazioni comunicano con gli utenti relativamente alle opzioni di acquisto esterne all'App Store. D'altronde, non è un mistero che non esattamente a tutti vada giù il 30% di commissioni trattenute da Apple.

In questo contesto, la "diatriba" si focalizzerebbe sulla volontà di Spotify di inserire un pulsante per consentire agli utenti di richiedere e-mail in merito al pagamento esterno degli audiolibri, ma a quanto pare Apple vorrebbe che il servizio di streaming agisse solamente inviando direttamente comunicazioni tramite e-mail agli utenti, ergo niente pulsanti. Eppure, sembra che Apple avesse inizialmente approvato la funzionalità, che ha visto coinvolto anche il team legale di Spotify, a settembre 2022, salvo poi tornare sui suoi passi.

Da qui le lamentele di Spotify, arrivate anche direttamente dal cofondatore e CEO Daniel Ek su Twitter. "Apple continua a svantaggiare i concorrenti e l'impatto è enorme: su consumatori, sviluppatori di app e ora autori ed editori. Senza che i politici agiscano, non cambierà nulla. Non posso essere l'unico a vedere l'assurdità di tutto ciò". Da parte di Apple la risposta è sempre quella che non sarebbero state rispettate le linee guida.

Spotify alla fine ha rilasciato una versione dell'app senza pulsanti per acquistare audiolibri, lanciando però una frecciatina ad Apple in un pop-up interno all'app: "Non puoi acquistare audiolibri dall'app. Lo sappiamo, non è l'ideale", si legge in quest'ultima.

Nel mezzo delle questioni tra Apple e Spotify si è poi inserito anche Elon Musk, che ha "risposto" mediante un tweet a quanto dichiarato da Daniel Ek. In particolare, il CEO di SpaceX ha definito "preoccupante" la situazione. Inoltre, in un altro tweet Musk ha affermato che "il 30% è tanto", facendo riferimento alle commissioni trattenute da Apple.