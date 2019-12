Apple rilascia la beta di iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 e macOS 10.5.3

A poco più di sette giorni dal lancio di iOS 13.3 , Apple ha immediatamente dato il via alla fase beta dei nuovi aggiornamenti che prossimamente saranno disponibili su iPhone, iPad, Apple Watch e Mac.

Da qualche ora, coloro che sono in possesso di un account sviluppatore possono accedere alle beta di iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 e macOS 10.5.3. I software possono essere scaricati direttamente nel centro di sviluppo Apple o via OTA.

Apple al momento non ha fatto menzione di ciò che ha incluso nell'aggiornamento, ma probabilmente si tratti di minor update che correggeranno bug e malfunzionamenti vari. Dal fronte iOS, è praticamente certo che nel pacchetto sia presente il fix per il bug dei controlli parentali che consente di eludere le restrizioni per parlare via chat o FaceTime con persone estranee non presenti un rubrica. Alcuni utenti hanno lamentato problemi con lo Screen Time, il meccanismo di blocco delle applicazioni dopo tot ore o minuti di utilizzo, che sarebbe aggirabile facilmente.

Sulla data di lancio degli update almeno al momento non sono emerse indicazioni, ma è probabile che slitti a dopo le festività dal momento che iTunes Connect nei prossimi giorni andrà in ferie per Natale, come ogni anno. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili.