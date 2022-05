Apple rilascia la prima beta per sviluppatori di iOS 15.6, ma i cambiamenti sono pochi

Nonostante iOS 15.5 sia arrivato su iPhone in versione stabile solo un paio di giorni fa, pare che Apple sia già al lavoro su iOS 15.6. L'azienda di Cupertino, infatti, ha rilasciato la prima beta limitata solo agli sviluppatori di iOS 15.6 nelle scorse ore.

Al momento, purtroppo, non ci sono dettagli sulle eventuali nuove feature introdotte da iOS 15.6 su iPhone, perciò è possibile che la nuova versione del sistema operativo mobile di Cupertino sia solo una raccolta di bugfix e di correzioni di falle di sicurezza. D'altro canto, iOS 15.6 dovrebbe essere l'ultima versione di iOS 15 prima del passaggio ad iOS 16, che dovrebbe essere presentato alla WWDC e dovrebbe fare il suo debutto a settembre, insieme ad iPhone 14.

Lo stesso discorso vale per l'aggiornamento ad iPadOS 15.6, rilasciato in Developer Beta 1 nelle scorse ore e che non sembra contenere novità di peso. Anche in questo caso, è estremamente probabile che la versione 15.6 dell'OS sia un update minore, mentre le feature aggiuntive saranno implementate solo con iPadOS 16, anch'esso in uscita a settembre.

Inoltre, Apple ha anche rilasciato macOS Monterey 12.5, sempre in beta per i soli sviluppatori di software per i prodotti di Cupertino. Anche in questo caso, l'aggiornamento non sembra portare con sé nuove feature, perciò sembra configurarsi come un update minore. Anche il nuovo macOS sarà annunciato alla WWDC 2022, comunque.

Concludiamo infine con l'arrivo di nuove beta per watchOS 8.7, tvOS 15.6 e HomePod 15.6, tutte rilasciate insieme a quelle degli altri sistemi operativi di Cupertino. Come per gli altri casi, per il momento non ci sono notizie di feature sperimentali aggiunte con gli aggiornamenti, mentre l'update del sistema operativo di HomePod sembra essere persino limitato a un ristretto numero di sviluppatori software.