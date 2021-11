Apple rilascia il fix per il bug che 'rompe' i vecchi Mac dopo macOS Monterey

Apple ha ufficialmente rilasciato macOS Monterey nella giornata del 25 ottobre 2021. Tuttavia, non è andato esattamente tutto "liscio" per la società di Cupertino nelle settimane che hanno seguito l'uscita dell'update. Infatti, c'è stato un bug che ha "rotto" alcuni Mac datati.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, l'update a macOS Monterey è stato al centro di un buon numero di segnalazioni di brick. In parole povere, alcuni utenti si sono ritrovati impossibilitati a utilizzare il proprio Mac in seguito all'aggiornamento. Tra l'altro, a quanto pare qualcuno non è nemmeno più riuscito ad accendere il dispositivo da quel momento. Questo problema sembra coinvolgere unicamente modelli con un po' di "anni sulle spalle".

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da MacRumors e The Verge, nonché come confermato da Rene Ritchie su Twitter, adesso Apple ha risolto il problema. Infatti, un aggiornamento già disponibile può prevenire l'ulteriore verificarsi di situazioni di brick. Tuttavia, chiaramente gli utenti che non sono ancora riusciti ad accendere il proprio Mac potrebbero non essere in grado di effettuare l'update.

Per coloro che si trovano nella situazione più drastica è dunque bene contattare il supporto Apple, in modo da ricevere assistenza. Al netto di questo, il problema alla base è stato identificato (sembrerebbe essere coinvolto il firmware del chip di sicurezza Apple T2) e risolto.