Apple rilascia il fix del fix anche in Italia: risolto il problema di iOS 16.5.1

A relativamente poche ore dal rilascio della prima beta pubblica di iOS 17, è già tornato il momento di fare riferimento a un update che coinvolge i possessori dei più recenti iPhone. I più attenti tra di voi si ricorderanno infatti dei problemi relativi all'Intervento di Sicurezza Rapido: ebbene, ora Apple ha reso disponibile il fix del fix.

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo, attorno alla giornata del 13 luglio 2023 Tim Cook e soci hanno provveduto a rilasciare un nuovo aggiornamento di sicurezza che risolve la questione. La situazione sembrerebbe dunque finalmente essere tornata alla normalità (sperando chiaramente che non ci sia bisogno del fix del fix del fix).

Ricordiamo in ogni caso che già l'update iniziale rilasciato a inizio settimana avrebbe dovuto proteggere gli iPhone da una grave vulnerabilità software, ma successivamente è emerso che quell'aggiornamento portava con sé anche dei grattacapi relativi al browser Safari. Questo ha dunque successivamente portato Apple a bloccare il rilascio dell'aggiornamento per iOS 16.5.1.

Insomma, ora ci sono ulteriori Interventi di Sicurezza Rapidi per iOS 16.5.1 (c), iPadOS 16.5.1 (c) e macOS 13.4.1 (c), che questa volta non dovrebbero andare a interferire con la navigazione Web. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento in merito a cosa sono gli Interventi di Sicurezza Rapidi degli iPhone, così da avere un quadro più completo relativamente alla vicenda.