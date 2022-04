Apple rilascia iMovie 3.0: arrivano Filmato magico e Storyboard

Dopo aver approfondito il successo dei MacBook in termini di vendite, torniamo a dare un'occhiata alle novità in casa Apple. Infatti, l'azienda di Tim Cook ha ufficialmente reso disponibile iMovie 3.0, aggiornamento che porta con sé diverse funzionalità non di poco conto.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, come si apprende anche dal portale ufficiale di Apple, adesso gli utenti potranno fare uso di feature come Filmato magico e Storyboard per creare e montare video su iPhone e iPad. A cosa si fa riferimento? Ebbene, nel primo caso si tratta di una funzionalità che permette di realizzare video personalizzati in pochi e rapidi passaggi, arrivando a un risultato finale completo di transizioni, musica e titoli.

In parole povere, all'utente basta semplicemente scegliere un album oppure una serie di foto: ci penserà poi in autonomia Filmato magico a rilevare le parti migliori e realizzare un progetto. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: chiaramente poi è possibile effettuare un "tocco manuale" finale, ma la parola d'ordine è semplicità d'uso. I Filmati magici possono in seguito essere condivisi tramite Mail, Messaggi e social media.

Cosa si intende invece per Storyboard? L'obiettivo in questo caso è quello di far imparare ad aspiranti Content Creator e videomaker come si racconta una storia. La funzionalità mette dunque a disposizione dei creativi alcuni modelli predefiniti relativi a diverse tipologie di contenuti, dagli esperimenti scientifici ai tutorial di cucina. Essenzialmente, si sta cercando di rendere più semplice la realizzazione dei contenuti.

Storyboard si basa infatti su un elenco flessibile di scene e indicazioni passo passo, che portano il creatore di contenuti a realizzare in modo rapido e semplice dei video in cui si fa uso di una certa tecnica. Può dunque trattarsi di una funzionalità interessante per chi è alle prime armi e vuole approcciarsi al complesso mondo dell'editing, che Apple vuole ora semplificare tramite iMovie 3.0. In ogni caso, così come avviene per i Filmati magici, anche gli Storyboard possono essere condivisi attraverso social media, Mail e Messaggi.

Insomma, se siete interessati alle novità citate, potreste voler aprire l'App Store e scaricare l'aggiornamento gratuito a iMovie 3.0, disponibile per i dispositivi con iOS 15.2/iPadOS 15.2 o successivi dalla giornata del 12 aprile 2022.