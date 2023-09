Apple rilascia un importante fix di sicurezza per iOS 15: aggiornate i vecchi iPhone!

Solo pochi giorni fa, Apple ha rilasciato iOS 16.6.1 in Italia: l'aggiornamento introduce un importante fix di sicurezza per gli iPhone aggiornati alla versione più recente di iOS. Nelle ultime ore, è iniziato anche il rollout di iOS 15.7.9, iPadOS 15.7.9 e macOS 12.6.9, che sembrano contenere il medesimo fix per i "vecchi" iPhone, iPad e Mac.

Nello specifico, Apple ha rilasciato quattro aggiornamenti per i suoi sistemi operativi old-gen, ovvero:

Per iPhone: iOS 15.7.9

Per iPad: iPadOS 15.7.9

Per Mac e Macbook: macOS 12.6.9 (Monterey) e macOS 11.7.10 (Big Sur)

Se siete in possesso di un vecchio device di Cupertino (o se semplicemente non ve la sentite di aggiornare il vostro smartphone, tablet o PC all'OS più recente), il consiglio è quello di scaricare immediatamente l'update appena rilasciato da Apple, che contiene un fix ad un pericoloso bug di sicurezza.

Come già avvenuto per l'aggiornamento ad iOS 16.6.1 per i device di nuova generazione, il nuovo update risolve una falla di sicurezza di PassKit (e dunque anche dell'app Wallet) che permette a degli utenti malintenzionati di ottenere l'accesso all'intero sistema operativo dei vostri iPhone, iPad e Mac. Per di più, la vulnerabilità sarebbe già stata utilizzata per alcuni exploit circolanti in rete.

In particolare, estremamente pericoloso è l'exploit noto come BLASTPASS, che è stato utilizzato per installare lo spyware Pegasus sugli smartphone di moltissime persone in tutto il mondo, compresi giornalisti, attivisti e ufficiali governativi, negli scorsi anni.

Come sempre, potete scaricare tutti e tre gli aggiornamenti dalle Impostazioni dei vostri dispositivi. Su iPhone e iPad, infatti, vi basterà recarvi in Generali e in Aggiornamento Software, dopodiché il download avrà inizio automaticamente. Su Mac e Macbook, invece, dovrete utilizzare la sezione Aggiornamento Software delle Preferenze di Sistema.