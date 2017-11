Apple rilascia iOS 11.1.1: risolto il problema alla tastiera

Nella serata di ieri Apple ha rilasciato iOS 11.1.1, il primo aggiornamento dopo l’inizio della distribuzione di iOS 11.1, avvenuta qualche settimana fa e che aveva introdotto una vasta gamma di nuove emoji, oltre che alcune novità in termini di feature.

L’aggiornamento, disponibile via OTA ed iTunes, pesa poco più di 253 megabyte, ed ovviamente mira a risolvere alcuni dei problemi segnalati dagli utenti nel corso delle scorse settimane, e di cui vi abbiamo parlato su queste pagine.

In particolare, Apple si è concentrata sui bug alla tastiera, che nella versione inglese rendeva impossibile scrivere la parola “i” e che in quella italiana sostituiva “la” con “L.A.”, rendendo fastidioso (e per certi versi quasi impossibile) scrivere l’articolo.

Inoltre, come leggiamo nel changelog, Apple avrebbe anche risolto un problema per cui l’opzione “Ehi Siri” smetteva di funzionare correttamente senza alcun motivo valido.

A parte ciò. Non sono segnalate grosse novità dal punto di vista della funzioni, ma essendo un aggiornamento minore, era abbastanza prevedibile un approccio di questo genere.