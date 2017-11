Apple rilascia iOS 11.1.2: corretto grave bug su iPhone X

La scorsa settimana abbiamo riportato su queste pagine la notizia riguardante il grave bug riscontrato da alcuni possessori di, secondo cui lo schermo diventerebbe completamente inutilizzabile in caso si trovi a temperature estremamente basse.

Apple aveva promesso un bug, che è arrivato puntualmente nella serata di ieri ed è incluso nel minor update iOS 11.1.2, che pesa poco più di 33,1 megabyte e può essere scaricato come sempre via OTA ed iTunes.

Come si può vedere dal changelog presente in calce, si tratta di un aggiornamento minore, che si concentra principalmente su iPhone X, andando a risolvere non solo il problema di cui vi abbiamo parlato poco sopra, e che rappresentava un disservizio grave soprattutto nelle nazioni in cui le temperature sono estremamente basse, ma anche un bug che causava distorsioni alle Live Photos ed i video registrati con iPhone X.

Come sempre, vi invitiamo ad effettuare l’aggiornamento con la batteria del cellulare ad almeno il 50% e sotto una rete WiFi, per non intaccare la quantità di dati previsti dalle promozioni.