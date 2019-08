Apple rilascia iOS 12.4.1: addio al jailbreak su iPhone ed iPad

Poche settimane dopo il lancio di iOS 12.4, Apple rilascia quello che potrebbe essere l'ultimo aggiornamento per iOS 12 prima del lancio della tredicesima versione del sistema operativo. Nella serata di ieri infatti è cominciata la distribuzione di iOS 12.4.1, che non porta alcuna novità di rilievo per gli utenti.

L'update, che pesa poco più di 100 megabyte, infatti tappa una falla riaperta con iOS 12.4 che consentiva di effettuare il jailbreak su iPhone ed iPad e quindi di ottenere i privilegi di amministrazione. Nel changelog Apple sottolinea che l'aggiornamento è disponibile per iPhone 5s e successivi, iPad Air e successivi e la sesta generazione di iPod Touch, e corregge un bug che "avrebbe potuto consentire ad un'applicazione malevola di eseguire codice arbitrario con privilegi di sistema".

La falla è nota come CVE-2019-8605 ed è stata scoperta da un ricercatore che lavora per Project Zero di Google. L'aspetto più particolare della vicenda è rappresentato dal fatto che in precedenza il bug era stato già fixato dal colosso di Cupertino, e con iOS 12.4 aveva fatto misteriosamente la sua ricomparsa nel sistema operativo touch.

A parte ciò, nelle note di rilascio Apple fa dei riferimenti ad "importanti aggiornamenti di sicurezza e stabilità", e raccomanda a tutti gli utenti di scaricarlo.