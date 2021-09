Apple rilascia iOS 12.5.5: ecco perché adesso e perché è così importante

Dopo il rilascio della sua ultima iterazione del sistema operativo su misura per iPhone, il tasso di aggiornamento a iOS 15 non sembra decollare. A ogni modo, nelle ultime ore il colosso di Cupertino ha anche rilasciato un interessante aggiornamento per iOS 12.

La nuova build porta il sistema operativo iOS alla versione 12.5.5 ed è destinato a dispositivi delle precedenti generazioni il cui supporto a nuovi major update è già cessato da diversi anni. Naturalmente, anche questo aggiornamento potrà essere installato via OTA, direttamente dalle impostazioni generali del proprio dispositivo Apple.

I device coinvolti in questo massiccio aggiornamento sono iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, e iPod touch di sesta generazione, come possiamo leggere nella documentazione ufficiale.

Il nuovo aggiornamento risulta quanto mai importante per gli utenti, perché si tratta di uno dei cosiddetti Security Update, dedicati alla risoluzione di vulnerabilità e potenziali rischi per il terminale e gli utenti che lo utilizzano.

Le correzioni apportate da Apple riguardano, nello specifico, CoreGraphics per l'apertura di PDF malevoli, WebKit per l'esecuzione di codice maligno da pagine web e XNU per il controllo di alcune applicazioni che sarebbero in grado di eseguire codice arbitrario con privilegi di kernel.

Di recente abbiamo scoperto anche qualche funzionalità nascosta del nuovo sistema operativo per gli iPhone più recenti. Per esempio, è uscito fuori che iOS 15 migliora sensibilmente il FaceID.