Apple rilascia iOS 13.1.3 in Italia: ecco le novità e tutti i dettagli

A circa due settimane dal rilascio di iOS 13.1.2, Apple è tornata ad aggiornare il suo sistema operativo per iPhone con iOS 13.1.3, update già uscito anche in Italia.

Come potete intuire dal numero della versione, si tratta di un aggiornamento secondario. Non ci sono quindi novità in termini di funzionalità, ma la società di Cupertino ha risolto parecchi problemi riscontrati dagli utenti. Riportiamo di seguito il changelog completo:

Sistemato un problema che potrebbe impedire al dispositivo di squillare o vibrare quando c'è una chiamata in arrivo;

Risolto un problema che impediva di aprire l'invito a una riunione tramite l'app di posta elettronica;

Sistemato un bug che non permetteva all'applicazione Salute di visualizzare i dati corretti dopo alcune modifiche alle impostazioni;

Risolto un problema che impediva di scaricare i promemoria vocali dopo un ripristino tramite un backup iCloud;

Sistemato un problema che non consentiva all'utente di scaricare le app dopo un ripristino tramite un backup iCloud;

Risolto un bug che non permetteva di accoppiare correttamente Apple Watch;

Sistemato il problema che non consentiva di ricevere le notifiche su Apple Watch;

Risolto un bug che faceva disconnettere il dispositivo quando collegato tramite Bluetooth a certi veicoli;

Migliorata la stabilità della connessione Bluetooth con apparecchi acustici e headset vari;

Sistemato un problema che andava a gravare sulle performance delle app che utilizzano il Game Center.

Insomma, come potete vedere, Apple si è semplicemente presa la briga di sistemare alcune problematiche segnalate dagli utenti di iOS 13. Vi ricordiamo che, per aggiornare il vostro dispositivo, dovete solamente recarvi in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Scarica e installa. Il peso dell'update sembra essere di poche decine di MB, ma chiaramente varia di dispositivo in dispositivo.