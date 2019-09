Apple rilascia iOS 13.1 ed iPadOs: tutte le novità dei due aggiornamenti

Apple ha da poco dato il via alla distribuzione dei nuovi sistemi operativi per tablet ed iPhone. Nel primo caso debutta finalmente l'atteso iPadOs presentato alla WWDC di inizio anno e che porta con se delle funzioni dedicate agli iPad. Per quanto riguarda iOS 13.1, invece, si tratta del primo major update per il sistema operativo di iPhone.

Le novità di iOS 13.1

Come spesso accaduto negli ultimi anni, anche iOS 13.1 porterà sui dispositivi compatibili (gli stessi di iOS 13) una serie di funzionalità che inizialmente il colosso di Cupertino aveva intenzione di introdurre nell'aggiornamento principale ma che per varie ragioni non è riuscito ad implementare.

La principale è battezzata "Automations" ed è una feature che consentirà agli utenti di creare delle routine ed automatismi all'interno dei Comandi di Siri. In questo modo di fatto sarà possibile eseguire una serie di azioni predefinite nel momento in cui si verificano una determinata serie di condizioni scelte dagli utenti.

Torna su Mappe anche l'ETA, il tempo di arrivo stimato che potrà essere condiviso con amici e familiari durante una chat.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate dagli sviluppatori, iOS 13.1 dovrebbe anche introdurre alcune modifiche agli sfondi dinamici.

Novità minori includono delle migliorie al supporto al mouse, la presenza negli indicatori del volume delle icone dedicate alle AirPods e cuffie Beats, e nuove icone in HomeKit. A queste si aggiunge un pallino giallo a fianco del nome delle applicazioni installate con TestFlight, una nuova icona in caso di utilizzo dei gamepad di PlayStation ed Xbox nel widget della batteria, e modifiche minori all'app libri.

A questi si aggiunge l'introduzione su iPhone Xr ed Xs del sistema di throttling per il processore. La speranza degli utenti però è che Apple abbia corretto alcuni dei bug segnalati negli scorsi mesi.

Le novità di iPadOs

Come abbiamo avuto modo di parlare nell'articolo dedicato, linkato poco sopra, iPadOs altro non è che una versione di iOS 13 ottimizzata per gli iPad.

A fianco delle novità introdotte con l'aggiornamento della scorsa settimana, troviamo il supporto al mouse ed alle memorie esterne, una rinnovata schermata Home con i widget e nuove opzioni per il multitasking.