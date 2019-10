Apple rilascia iOS 13.2 in Italia: ci sono delle interessanti novità

A quanto pare è la "giornata delle sorprese" in casa Apple. Infatti, dopo l'arrivo in Italia degli AirPods Pro, la società di Cupertino ha rilasciato ufficialmente l'aggiornamento ad iOS 13.2. Quest'ultimo non si limita a correggere bug, ma introduce anche delle interessanti funzionalità.

Infatti, come riportato anche da Wccftech, il nuovo update porta con sé Deep Fusion, un avanzato sistema di elaborazione delle immagini che utilizza il chip A13 per catturare scatti migliori in condizioni di scarsa luminosità. Questa funzionalità è disponibile solamente su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. È stata aggiunta anche la possibilità di cambiare la risoluzione del video direttamente dall'app Fotocamera, ma anche in questo caso stiamo parlando di una feature esclusiva per gli ultimi iPhone arrivati sul mercato.

Per il resto, troviamo alcune novità in campo di emoji, il supporto agli appena annunciati AirPods Pro, diverse funzionalità minori e le classiche correzioni di bug e problemi vari. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al sito ufficiale di Apple (al momento in cui scriviamo non è ancora stato aggiornato, ma siamo sicuri che la società di Cupertino sistemerà le informazioni in breve tempo).

Vi ricordiamo che tutto quello che dovete fare per effettuare l'aggiornamento è seguire il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Scarica e installa. Sembra che l'aggiornamento pesi circa 500MB, ma chiaramente dipende dal modello.