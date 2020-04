Apple rilascia iOS 13.4.1 in Italia: c'è anche un fix importante

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, alla fine Apple l'ha fatto sul serio: iOS 13.4.1 è ufficialmente disponibile in Italia. Una delle novità più importanti è un fix che in molti aspettavano.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech, Apple ha deciso di far uscire questo aggiornamento soprattutto per sistemare il bug che impediva ad alcuni utenti di accedere alle videochiamate FaceTime. Un problema che, in questo periodo in cui siamo essenzialmente tutti "chiusi" in casa, era diventato abbastanza importante per coloro che sono soliti utilizzare il servizio.

In ogni caso, sembra che il bug si verificasse solamente quando si effettuavano videochiamate verso dispositivi con iOS 9.3.6 o precedenti oppure OS X El Capitan 10.11.6 e precedenti. Per il resto, come sempre, ovviamente è stato rilasciato anche l'update di iPadOS, che porta anche quest'ultimo sistema operativo alla versione 13.4.1. Tuttavia, non aspettatevi novità a livello di funzionalità, dato che la società di Cupertino ha praticamente effettuato solo fix, sistemando i problemi riscontrati dagli utenti nell'ultimo periodo. Al momento, non sappiamo se il bug delle VPN, segnalato negli ultimi giorni, sia stato corretto o meno. Staremo a vedere.

Vi ricordiamo che il precedente update, iOS 13.4, è stato rilasciato solamente due settimane fa. Insomma, Apple sta continuando ad "affinare" il suo sistema operativo.