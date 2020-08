Apple rilascia iOS 13.6.1 in Italia: risolti vari problemi e bug

A poco meno di un mese dal lancio di iOS 13.6, Apple ha pubblicato un nuovo minor update per il proprio sistema operativo mobile, iOS 13.6. Probabilmente si tratterà dell'ultimo aggiornamento prima dell'arrivo di iOS 14, in programma in autunno, ma risolve diversi problemi e corregge alcuni bug segnalati dagli utenti.

Il più importante di questi andava ad influire in maniera grave sull'efficacia del framework relativo alle notifiche di esposizione per il contact tracing del Coronavirus, su cui Apple ha lavorato insieme a Google e su cui si basa l'applicazione Immuni del Governo Italiano. Un bug di iOS 13.6 portava alla disabilitazione delle notifiche di esposizione, all'insaputa degli utenti. Ciò si traduceva nella completa inutilità di applicazioni come Immuni, in un periodo nevralgico dove i casi da Covid-19 sono in aumento in Italia ed il contact tracing è fondamentale per evitare nuove chiusure e circoscrivere rapidamente i cluster.

Il nuovo iOS 13.6.1, inoltre, risolve anche un problema che rendeva gli schermi degli iPhone verdi senza alcun motivo apparente, e corregge anche il bug per cui i file di sistema non necessari non venivano eliminati in automatico quando il dispositivo stava per esaurire lo spazio, non attivando di fatto il sistema presente in iOS 14.

Contestualmente, Apple ha anche lanciato iPadOS 10.3.6.