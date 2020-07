Apple rilascia iOS 13.6 in Italia: ecco le novità dell'aggiornamento

Mentre gli sviluppatori e gli appassionati più esperti stanno testando iOS 14, Apple continua ad aggiornare anche in Italia la versione stabile del suo sistema operativo per dispositivi mobili: siamo ormai arrivati all'update ad iOS 13.6.

Stando anche a quanto riportato da Wccftech e 9to5Mac, quest'ultimo non introduce molte funzionalità, ma ci sono alcune novità interessanti. In particolare, è arrivato il supporto a CarPlay. Non mancano inoltre i classici bug fix e adesso è presente, all'interno dell'app Salute, una sezione "Sintomi". Interessante anche la funzionalità di installazione automatica degli aggiornamenti, che permette all'utente di trovare il suo iPhone già pronto la mattina seguente (se lo smartphone è collegato alla rete Wi-Fi). In precedenza, si doveva scegliere manualmente quando installare gli update. Ci sono poi delle novità legate ad Apple News.

Insomma, l'aggiornamento ad iOS 13.6 può essere considerato come un "update secondario". Tuttavia, come sempre è bene aggiornare e sicuramente le novità implementate da Apple potrebbero risultare utili per alcuni utenti. Per il resto, vi ricordiamo che per effettuare l'update vi basta semplicemente recarvi nel percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. L'update è già disponibile anche in Italia, quindi dovreste trovarlo sin da subito.

Visto che se si sta parlando di iOS, potrebbe interessarvi consultare la notizia di presentazione di iOS 14. Inoltre, vi ricordiamo che sono usciti anche iPadOS 13.6, tvOS 13.4.8, watchOS 6.2.8 e macOS Catalina 10.15.6.