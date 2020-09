Apple rilascia iOS 13.7: c'è il contact tracing a livello di sistema

Apple ha integrato il contact tracing a livello di sistema con l'aggiornamento ad iOS 13.7, in arrivo in queste ore. In parole povere, questo significa che l'iPhone non ha più bisogno, perlomeno sulla carta, di "passare" per le applicazioni scelte dai vari Paesi. Tuttavia, per il momento, meglio tenere installata Immuni.

Stando anche a quanto riportato da 9to5Mac ed Engadget, l'update in rollout a partire da oggi 1 settembre 2020 introduce il cosiddetto "Exposure Notifications Express system", ovvero la possibilità per le autorità che si occupano della salute delle persone di effettuare il contact tracing senza dover passare per applicazioni di terze parti, affidandosi direttamente all'ultima versione del sistema operativo degli iPhone.

L'utente può attivare/disattivare l'opzione quando vuole, ma in questo modo si sta cercando di rendere tutto più semplice. Vi ricordiamo che la realizzazione di questo sistema era già stata annunciata ad aprile 2020 da Apple e Google. Una volta abilitata l'apposita opzione direttamente dalle impostazioni del dispositivo, l'iPhone farà uso del Bluetooth per individuare eventuali esposizioni. Il tutto avviene seguendo le direttive delle autorità locali, che a quanto pare possono decidere come informare gli utenti.

Tuttavia, non cambia nulla per le applicazioni di terze parti (ad esempio, Immuni), dato che continueranno a funzionare come al solito. Inoltre, non è ben chiaro se l'Italia rientri tra gli Stati che hanno già aderito a questo nuovo sistema (che secondo Apple sarebbero 25). Per questo motivo, meglio attendere ulteriori informazioni e tenere installata e operativa Immuni.