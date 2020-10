Apple rilascia iOS 14.2 Beta in Italia: ecco le novità introdotte

Non ci sono solamente novità hardware in casa Apple in queste ore, dato che l'azienda di Cupertino ha deciso di aggiornare anche il software. Più precisamente, la società di Tim Cook ha reso disponibile al download una nuova versione di iOS 14.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e Macrumors, nonché a quanto potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, Apple ha già avviato il rollout della versione 14.2 di iOS per coloro che hanno scaricato la Beta. L'aggiornamento è già arrivato anche in Italia, dato che noi lo abbiamo ricevuto sul nostro dispositivo di fiducia. Ovviamente, al suo fianco è stato rilasciato, sempre in Beta, anche iPadOS 14.2.

Si tratta della terza Public beta di iOS 14, che arriva nella giornata immediatamente successiva alla presentazione della gamma di smartphone iPhone 12. In questo caso, non si tratta solamente di un aggiornamento che va a "limare" alcune problematiche riscontrate dagli utenti con le precedenti versioni del sistema operativo degli iPhone, dato che ci sono anche alcune novità.

Apple ha infatti introdotto, ad esempio, 13 nuove emoji, tra cui rientrano quelle che potete vedere in calce alla notizia, una funzionalità per il riconoscimento della musica tramite Shazam accessibile dal Centro di Controllo e un widget rinnovato relativo al brano in riproduzione. Insomma, si tratta sicuramente di funzionalità minori, ma questa volta Apple non si è limitata solamente a sistemare bug.