Apple rilascia iOS 14.2 per tutti in Italia: ecco le novità introdotte

In seguito al rilascio GM di qualche giorno fa per gli utenti Beta, Apple ha ora avviato per tutti il rollout della versione 14.2 di iOS 14. Non si tratta di un semplice aggiornamento relativo a fix di bug e problemi, ma ci sono anche delle effettive novità.

Come avevamo descritto al momento del rilascio della Public Beta 3, le principali possibilità che la versione 14.2 del sistema operativo degli iPhone porta con sé sono relative alle emoji e agli sfondi. Più precisamente, stando anche a quanto riportato da TechCrunch ed Engadget, la build stabile ha introdotto oltre 100 nuove emoji più inclusive e 8 nuovi sfondi, aspetto che Apple mette in evidenza direttamente nella schermata di aggiornamento, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia.

Tuttavia, le novità non si fermano qui. Infatti, la società di Cupertino ha implementato un toggle relativo al riconoscimento della musica mediante Shazam. Quest'ultimo compare direttamente nel Centro di controllo. A proposito, sono stati rivisti anche i controlli legati ai brani in generale. Da non sottovalutare inoltre la nuova funzionalità People Detection, che sfrutta il sensore LiDAR per rilevare la distanza con le altre persone (aspetto che può tornare utile data la situazione COVID-19). Ci sono inoltre altre novità secondarie ma interessanti, come il supporto alla funzionalità Intercom che consente ai membri della famiglia di comunicare tra di loro mediante HomePod e HomePod Mini.

Per il resto, a fianco di iOS 14.2, che è già arrivato anche in Italia, sono stati rilasciati anche gli update ad iPadOS 14.2 e watchOS 7.1. Quest'ultimo sistema alcuni bug e introduce qualche funzionalità secondaria.