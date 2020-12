Apple rilascia iOS 14.3 e iOS 12.5 in Italia: quello che dovete sapere

Apple ha ufficialmente avviato il rollout, anche per quel che concerne l'Italia, degli aggiornamenti ad iOS 14.3 e iOS 12.5. Questa volta non ci sono solamente fix relativi a bug riscontrati dagli utenti, ma vengono aggiunte anche alcune funzionalità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac e come potete vedere mediante gli screenshot presenti in calce alla notizia, l'aggiornamento ad iOS 14.3 sta raggiungendo gli utenti nel corso delle ultime ore. Questo update porta con sé diverse novità, a partire dal supporto alle nuove cuffie wireless over-ear AirPods Max. Non mancano inoltre nuovi emoji e wallpaper, nonché l'arrivo del formato ProRAW per iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max e l'introduzione del supporto al servizio Apple Fitness+. Ci sono anche diverse altre novità "minori", come l'arrivo di una nuova scelta in termini di motori di ricerca, ovvero Ecosia.

Nel frattempo, stando sempre a quanto riportato da 9to5Mac (ma in un altro articolo), l'azienda di Tim Cook ha rilasciato un update anche anche per gli iPhone più datati. Infatti, questi ultimi hanno ricevuto la versione 12.5 di iOS, che porta con sé le notifiche di esposizione al COVID-19, già arrivate a inizio settembre 2020 per gli altri dispositivi. Inoltre, la società di Cupertino ha avviato il rollout anche di watchOS 6.3 per gli Apple Watch più datati: l'update è relativo alla sicurezza.

Per il resto, vi ricordiamo che, sempre nelle ultime ore, l'azienda di Tim Cook ha aggiornato macOS Big Sur. In ogni caso, vi consigliamo di dare un'occhiata anche ad iPadOS, watchOS e tvOS, dato che stanno arrivando aggiornamenti anche in tal senso.