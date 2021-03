Apple rilascia iOS 14.4.2 e iOS 12.5.2 in Italia: aggiornate subito!

In attesa dell'arrivo per tutti dell'update a iOS 14.5, Apple è corsa ai ripari con un aggiornamento di sicurezza, che risulta importante da installare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, la società di Cupertino ha rilasciato questi update per "sistemare" una vulnerabilità critica in termini di sicurezza. D'altronde, gli aggiornamenti, tra iOS 14.4.2 e iOS 12.5.2, vanno a coprire un vasto numero di dispositivi dell'azienda di Tim Cook, dato che si va a "toccare", ad esempio, persino iPhone 5s. Per il resto, ovviamente sono stati rilasciati i corrispettivi update anche per gli iPad (tra cui l'iPad Air di prima generazione).

La schermata relativa all'aggiornamento, che sta arrivando in queste ore anche in Italia, non fornisce in realtà molti dettagli in merito al fix che l'update porta con sé. Infatti, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, si legge semplicemente: "Questo aggiornamento fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti".

In ogni caso, la vulnerabilità è legata a WebKit, che a quanto pare consentiva potenzialmente ad alcuni siti Web malevoli di mettere in pericolo la sicurezza del dispositivo. Ricordiamo che, per effettuare l'aggiornamento, basta recarsi nelle impostazioni, premere sull'opzione "Generali", selezionare "Aggiornamento software" e fare tap su "Scarica e installa".



Per il resto, stando anche a quanto riportato da MacRumors, è arrivato anche watchOS 7.3.3, che porta con sé aggiornamenti in termini di sicurezza.