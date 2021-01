Apple rilascia iOS 14.4 in Italia: ecco tutte le novità introdotte

Lo avevamo già anticipato questa mattina, ma adesso possiamo confermarvi ufficialmente che iOS 14.4 ha raggiunto anche l'Italia, come potete vedere mediante gli screenshot presenti in calce alla notizia. Al suo fianco ci sono ovviamente anche iPadOS 14.4, watchOS 7.3 e tvOS 14.4.

Per quel che riguarda iOS 14.4, stando anche a quanto riportato da Wccftech e SlashGear, l'aggiornamento porta con sé delle nuove funzionalità per HomePod Mini, che purtroppo non è disponibile in Italia, e diversi fix relativi a bug riscontrati dagli utenti. Non mancano inoltre varie feature interessanti, dalla possibilità di riconoscere QR Code di dimensioni più contenute mediante la fotocamera a quella di classificare come si deve i dispositivi Bluetooth. Per il resto, vi ricordiamo che iOS 14.4 introduce anche il sistema che notifica l'utente nel caso la fotocamera non sia originale.

Insomma, la società di Cupertino sta continuando ad aggiornare il suo sistema operativo, risolvendo le problematiche riscontrate dagli utenti e introducendo sempre più novità. Certo, l'update ad iOS 14.4/iPadOS 14.4 può essere considerato come un aggiornamento "minore", ma le novità introdotte faranno sicuramente piacere a un certo tipo di utente.

Per il resto, anche gli update a tvOS 14.4 e watchOS 7.3 introducono semplicemente novità di secondo piano. Ad esempio, nel caso di watchOS 7.3 troviamo il quadrante Unity. In ogni caso, se avete un dispositivo supportato, è arrivato il momento di aggiornare.