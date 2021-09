Apple rilascia iOS 14.8 e avvisa: aggiornare l'iPhone al più presto

A poche ore dall'ormai attesissimo keynote "California Streaming"del 14 settembre, Apple ha rilasciato in forma stabile iOS 14.8, iPadOS 14.8, watchOS 7.6.2 e macOS Big Sur 11.6. Una tornata di aggiornamenti cruciale, stando alle parole dell'azienda.

Secondo quanto affermato da Apple, infatti, "Questo aggiornamento fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti". Poche parole, ma estremamente eloquenti. Il nuovo aggiornamento introduce la soluzione a diverse vulnerabilità che potevano essere sfruttate sui dispositivi coinvolti.

Nello specifico, su iOS e iPadOS si fa menzione di due exploit su CoreGraphics e WebKit, sfruttabili rispettivamente utilizzando file PDF oppure contenuti web. In entrambi i casi, l'utilizzo della vulnerabilità comporta l'esecuzione di codice non autorizzato. Su watchOS il problema è relativo esclusivamente a CoreGraphics e viene correttamente mitigato con l'ultimo aggiornamento software.

Quanto ai dispositivi coinvolti dalla patch, si parte da iPhone 6S e successivi, tutti gli iPad Pro, iPad Air 2 e successivi, iPad Mini dalla quarta generazione in su, iPad a partire dalla quinta generazione e iPod Touch di settima generazione. Quanto ai wearable, l'aggiornamento è disponibile per Apple Watch Series 3 e modelli successivi.

Ricordiamo infine che mancano davvero pochissime ore al prossimo keynote Apple. Per chi fosse interessato a seguirlo in diretta, ricordiamo il nostro approfondimento sui metodi per vedere l'evento Apple California Streaming.