Apple rilascia iOS 14 Public Beta 4 anche in Italia: non manca macOS Big Sur

Apple ha rilasciato ufficialmente, anche per quanto riguarda il territorio nostrano, la quarta versione preliminare del sistema operativo iOS 14. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: c'è anche la prima Beta pubblica di macOS Big Sur.

In particolare, stando anche a quanto riportato anche da iDownloadBlog, l'azienda di Cupertino ha ufficialmente avviato il rollout della Public Beta 4 di iOS 14. Questa versione è già approdata anche per quanto riguarda l'Italia, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia. Vi ricordiamo che stiamo parlando di una fase di Beta pubblica. Se non sapete come accedervi, vi consigliamo di consultare la nostra guida su come scaricare e installare iOS 14 in Beta.

Tornando alla release odierna, le novità sembrano essere, come spesso accade, esattamente quelle che sono state viste qualche giorno fa nella release destinata agli sviluppatori. Giusto per darvi un quadro generale, ci sono il ritorno del 3D Touch, che la società di Tim Cook aveva rimosso in precedenza nella versione Beta, qualche novità in ambito di contact tracing e un rinnovato widget legato ad Apple TV. Vi ricordiamo che, se siete tra coloro che hanno installato la Beta manualmente, vi basta effettuare un controllo degli aggiornamenti direttamente dalle impostazioni.

Per il resto, sempre stando a quanto riportato da iDownloadBlog, ma in un altro articolo, nella giornata di oggi 6 agosto 2020 Apple ha rilasciato la prima Beta pubblica di macOS Big Sur. Per partecipare a quest'ultima, è necessario registrarsi tramite il sito ufficiale dell'azienda di Cupertino e poi passare per l'apposito tool di aggiornamento. Per maggiori dettagli sulle novità introdotte, vi rimandiamo alla notizia di annuncio di macOS Big Sur.