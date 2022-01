Apple rilascia iOS 15.2.1 in Italia: risolviamo il mistero sul contenuto

A circa un mese di distanza dal rilascio di iOS 15.2 da parte di Apple, torniamo ad approfondire l'arrivo di un altro update per tutti gli iPhone compatibili. Infatti, l'aggiornamento ad iOS 15.2.1 è tra noi.

Stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, gli utenti hanno iniziato a ricevere l'update sul proprio iPhone di fiducia nella serata italiana del 12 gennaio 2022. Possiamo confermarvi che l'aggiornamento ha già raggiunto anche il nostro Paese, in quanto abbiamo ricevuto l'attesa notifica su uno dei nostri dispositivi, come potete vedere negli screenshot inseriti in calce alla notizia.

Tra l'altro, stranamente questa volta non compare alcuna descrizione dell'update (o perlomeno sul nostro iPhone non è comparsa). Nonostante questo, dalle fonti apprendiamo che si tratta di un update minore, che però porta con sé svariati fix da non sottovalutare. Infatti, sono coinvolti anche CarPlay e l'invio delle foto mediante l'app Messaggi. Insomma, il "mistero" sul contenuto è risolto: probabilmente c'è stato qualche problema che non fa comparire a schermo la descrizione.

Per il resto, a fianco dell'aggiornamento relativo ad iOS è arrivato anche l'update ad iPadOS 15.2.1. Insomma, potrebbe interessarvi effettuare una scansione degli aggiornamenti disponibili. Nel frattempo, Apple sta continuando a rilasciare Beta di iOS 15.3 per gli sviluppatori.