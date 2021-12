Apple rilascia iOS 15.2 in Italia: aggiornamento importante per gli iPhone

In seguito alle prime avvisaglie relative al rilascio di iOS 15.2, Apple ha ufficialmente reso disponibile l'aggiornamento per gli iPhone compatibili. Quest'ultimo introduce svariate novità importanti, che ci apprestiamo ad approfondire.

Ebbene, la prima questione da analizzare è l'introduzione del supporto al Voice Plan di Apple Music. In parole povere, è arrivato un nuovo abbonamento che permette, al costo di 4,99 euro al mese, di accedere alla musica legata al servizio di streaming della società di Cupertino.

C'è tuttavia da dire che si tratta di una sottoscrizione un po' "atipica", in quanto si focalizza sull'utilizzo di Siri, l'assistente vocale di Apple (per maggiori dettagli, potete dare un'occhiata all'approfondimento di MacRumors, ma chiaramente saranno poi le prime prove degli utenti finali a fugare i dubbi relativi ai contenuti del piano, ad esempio a cosa si può controllare anche senza Siri).

Per il resto, ricordiamo che iOS 15.2 rappresenta il "punto di partenza" per la feature legata alla verifica dei componenti originali dell'iPhone, quindi le novità intriganti non mancano di certo. Tra l'altro, si tratta di un update intrigante anche per il tema privacy. Per intenderci, l'app "Dov'è" si arricchisce ora di una funzionalità che può scovare eventuali AirTag "indesiderati" che potrebbero tracciare la posizione dell'utente. Inoltre, l'update porta con sé miglioramenti per la funzionalità Nascondi la mia e-mail per rispondere con indirizzi e-mail unici e casuali ai messaggi di posta elettronica.

Chiaramente, quelle indicate sono solamente alcune delle funzionalità introdotte da Apple con l'aggiornamento. Per il resto, possiamo confermarvi che l'update è già arrivato anche in Italia, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia. Se disponete di un iPhone compatibile, dunque, potreste voler aprire le impostazioni, recarvi nella sezione "Generali", premere sul riquadro "Aggiornamento software" e fare tap sul tasto "Scarica e installa".

In ogni caso, l'aggiornamento ad iOS 15.2 è "accompagnato" dagli update ad iPadOS 15.2, watchOS 8.3 e tvOS 15.2.