Apple rilascia iOS 15.3.1 in Italia: importante aggiornare, c'è anche macOS

Giornata "frizzante" lato software quella del 10 febbraio 2022. Infatti, essenzialmente in "contemporanea" con l'uscita della prima Developer Preview di Android 13, Apple ha ufficialmente reso disponibile l'aggiornamento ad iOS 15.3.1.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, così come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia (che testimoniamo che è tutto già disponibile anche in Italia), nella serata italiana del 10 febbraio 2022 gli utenti che dispongono di un iPhone idoneo hanno iniziato a trovare l'attesa notifica di aggiornamento alla nuova versione. Tra l'altro, risulta importante effettuare l'update.

Infatti, Apple afferma, direttamente mediante il messaggio che compare nella schermata di aggiornamento, che la versione 15.3.1 di iOS fornisce importanti update di sicurezza per l'iPhone, nonché risolve un problema che poteva causare la mancata risposta degli schermi Braille. Insomma, potrebbe interessarvi recarvi nelle impostazioni del vostro dispositivo di fiducia e avviare il download dell'aggiornamento.

Per il resto, stando anche a quanto si può leggere in altri articoli di MacRumors, a fianco di iOS 15.3.1 sono arrivati gli update a macOS Monterey 12.2.1 e watchOS 8.4.2. Il primo include un fix per un problema legato al battery drain eccessivo causato dalla connessione Bluetooth di determinati dispositivi, mentre il secondo porta con sé svariati fix generali. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: ovviamente c'è anche iPadOS 15.3.1.