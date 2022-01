Apple rilascia iOS 15.3 in Italia: importante aggiornare, c'è anche macOS Monterey 12.2

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di iOS 15.3, il "momento clou" è ufficialmente arrivato. Infatti, Apple ha rilasciato l'update. Tra l'altro, quest'ultimo è in buona compagnia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, la società di Cupertino ha avviato il rollout dell'aggiornamento nella serata italiana del 26 gennaio 2022. In questo contesto, possiamo confermarvi che l'update ha già raggiunto l'Italia, in quanto, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la classica notifica è arrivata sul nostro iPhone di fiducia.

A proposito del contenuto dell'aggiornamento ad iOS 15.3, quest'ultimo include un fix per una vulnerabilità legata al browser Safari che permetteva potenzialmente ai malintenzionati di accedere a dati sensibili quali cronologia di navigazione e informazioni relative all'identità dell'utente. Nel changelog che compare direttamente nella schermata di aggiornamento, si fa genericamente riferimento a "risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza". Inoltre, viene specificato che l'update è "consigliato a tutti gli utenti".

Per il resto, stando anche a quanto riportato in un altro articolo di MacRumors, Apple ha colto l'occasione per rilasciare anche macOS Monterey 12.2. Anche in questo caso c'è il fix per la vulnerabilità legata a Safari, quindi risulta importante aggiornare allo stesso modo. Oltre a questo, segnaliamo il fatto che, oltre agli update già citati, sono stati resi disponibili al download iPadOS 15.3, watchOS 8.4, tvOS 15.3 e HomePod 15.3. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata agli aggiornamenti disponibili per i vostri dispositivi Apple.