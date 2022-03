Apple rilascia iOS 15.4.1 in Italia: importante aggiornare per l'autonomia

A poco più di due settimane dall'arrivo di iOS 15.4, torniamo a trattare le novità in termini di aggiornamenti del sistema operativo degli iPhone. Infatti, è stato rilasciato iOS 15.4.1.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, così come potete vedere mediante gli screnshot presenti in calce alla notizia, nella serata del 31 marzo 2022 Apple ha ufficialmente reso disponibile l'aggiornamento alla succitata versione, anche in Italia. Potreste dunque volervi recare nelle Impostazioni del vostro iPhone, selezionare l'opzione "Generali" e premere sul riquadro "Aggiornamento Software". In questo modo, verrà effettuata la ricerca degli update e potrete procedere al download mediante il pulsante "Scarica e installa".

In ogni caso, al netto della descrizione che compare nell'apposita pagina, che in realtà fa ancora riferimento alle novità di iOS 15.4 e non di questo specifico "aggiornamento minore", il motivo per cui è effettivamente importante aggiornare alla versione 15.4.1 risiede in fix relativi al battery drain. Infatti, per chi non lo sapesse, alcuni utenti avevano segnalato consumi eccessivi dopo aver aggiornato ad iOS 15.4. Sembra dunque che Apple stia cercando di migliorare la situazione con l'update appena arrivato.

Ci sono inoltre altri fix anche legati a vulnerabilità, come spiegato sul portale ufficiale di Apple. Insomma, capite bene che è bene aggiornare. In ogni caso, a fianco di iOS 15.4.1 sono arrivati gli aggiornamenti ad iPadOS 14.5.1, macOS Monterey 12.3.1 (ci sono fix relativi a Bluetooth e display), watchOS 8.5.1 e HomePod 15.4.1. Insomma, se siete possessori di un dispositivo Apple, potreste voler procedere all'update.